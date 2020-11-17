Еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.
Это Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, пишет XSport.
Месяц назад Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом, поэтому UEFA учитывает это и допускает этих игроков к матчу со Швейцарией в Лиге наций, так как у них должны выработаться антитела. Местные власти Люцерна запрещают двум последним принять участие в матче. Вопрос пока не решен.
Пока неизвестно, состоится ли матч, все зависит от местных властей Швейцарии. Прямо сейчас проходит совещание касательно судьбы поединка.
Матч Швейцария – Украина запланирован на сегодня. Встреча должна начаться в 21:45.
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.
Это Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, пишет XSport.
Месяц назад Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом, поэтому UEFA учитывает это и допускает этих игроков к матчу со Швейцарией в Лиге наций, так как у них должны выработаться антитела. Местные власти Люцерна запрещают двум последним принять участие в матче. Вопрос пока не решен.
Пока неизвестно, состоится ли матч, все зависит от местных властей Швейцарии. Прямо сейчас проходит совещание касательно судьбы поединка.
Матч Швейцария – Украина запланирован на сегодня. Встреча должна начаться в 21:45.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов