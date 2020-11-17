Еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.

Это Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, пишет XSport.

Месяц назад Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом, поэтому UEFA учитывает это и допускает этих игроков к матчу со Швейцарией в Лиге наций, так как у них должны выработаться антитела. Местные власти Люцерна запрещают двум последним принять участие в матче. Вопрос пока не решен.

Пока неизвестно, состоится ли матч, все зависит от местных властей Швейцарии. Прямо сейчас проходит совещание касательно судьбы поединка.

Матч Швейцария – Украина запланирован на сегодня. Встреча должна начаться в 21:45.