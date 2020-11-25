«Шахтер» со счетом 0:4 потерпел поражение от «Боруссии» Менхенгладбах в гостевом матче 4-го тура группового раунда «Лиги чемпионов» после разгрома 0:6 в домашней игре.

Об этом сообщает Новое время.

— Хозяева с первых минут навалились на ворота гостей, и лишь реакция Пятова и неточность Нойхауса спасла донецкую команду от более быстрого пропущенного мяча.Тем не менее, Гладбах добился своего на 17-й минуте, когда Штиндль реализовал пенальти, назначенный за фол Кривцова на Тюраме. Не реализовав еще два момента, Боруссия забила на исходе получаса игры с лишним. Это тот же Штиндль сделал навес с углового, а Ельведи головой переправил мяч в сетку, — описывает матч издание.

В добавленное к первому тайму время счет стал 3:0, когда защитники «Шахтера» позволили Эмболо пробить ножницами с вратарской.

Четвертый мяч в ворота чемпиона Украины был забит на 77-й минуте после того, как Вендт сделал навес со штрафного, а мяч, никого не коснувшись, залетел в дальний угол ворот.

«Шахтер» пока что остается на втором месте группы B, отставая от лидера «Боруссии» на четыре очка. Другой матч этого же квартета «Интер» — «Реал», у которых два и четыре балла соответственно, состоится в 22:00 по киевскому времени.