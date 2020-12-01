30 ноября в Любляне состоялся 4-й матч сборной Украины в группе отбора на «Евробаскет-2022».

Украина провела игру с Австрией, которая завершилась со счетом 70:67. Данный результат позволил команде квалифицироваться в основную часть турнира, пишет УНИАН.

— Сборная Украины оформила выход на Евробаскет и в феврале будет играть уже без груза ответственности за результат. А в февральских матчах нужно постараться взять реванш у Венгрии и Словении, — пишет издание.

Первая игра с австрийцами состоялась 20 февраля 2020 года и закончилась победой сборной Украины – 88:73.