12 декабря в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 6». Об этом сообщают организаторы турнира.

Основателем и соорганизатором соревнования является партия «Национальный Корпус» и его идейный вдохновитель Вадим Маринич

Первое мероприятие было проведено в ноябре 2017 года и сразу пришлось по душе тяжелоатлетам Украины. В связи с чем было решено проводить эти соревнования на регулярной основе. Соревнования традиционно принял фитнес клуб «Gym Style», где более 100 спортсменов из Николаева, Херсона, Киева и Киевской области, Львова, Одессы, Днепра и других городов Украины в возрасте от 16 до 68 лет боролись за победу.

На открытии турнира выступил соорганизатор, глава организации «Спортивного Корпуса» в Николаеве Александр Глущенко.

— Я очень рад всех видеть на нашем турнире. Конечно, в этот раз было много разных трудностей его организовать, так как пандемия коронавируса продолжительное время не перестает о себе напоминать. Хочу пожелать вам больше личных свершений, отличных результатов и постоянно двигаться вперед. Мы продолжим проводить наш турнир. Уверен, что его география будет только расширяться, а спортсмены ещё с большей охотой будут приезжать к нам гости, - сказал он.

Своё мастерство и умения в становой тяге и жиме лежа демонстрировали как мужчины, так и женщины, показав отличные результаты и побив несколько личных рекордов. Примечательно то, что турнир объединяет спортсменов возрастных групп: самому младшему участнику 13 лет, а самому старшему - 55. Также среди участников были участники АТО и действующие военнослужащие ВСУ.

Результаты турнира:

Жим, мужчины, категория ПРО:

Новиченко Максим - вес 41 кг., результат 130 кг. Онищенко Александр - вес 98 кг., результат 232,5 кг. Панасюк Константин - вес 65 кг., результат 165 кг.

Жим, женщины, категория ПРО:

Мавдрик Наталия - вес 74 кг., результат 127,5 кг. Олизаренко Юлия - вес 75 кг., результат 125 кг. Поддуева Аделаида - вес 68 кг., результат 92,5 кг.

Тяга, мужчины, категория ПРО:

Кравченко Владислав - вес 85 кг., результат 320 кг. Потемкин Максим - вес 118 кг., результат 360 кг. Тарасов Александр - вес 125 кг., результат 360 кг.

Тяга, женщины, категория ПРО:

Мавдрик Наталия - вес 74 кг., результат 230 кг. Олизаренко Юлия - вес 75 кг., результат 230 кг. Маринина Анастасия - вес 45 кг., результат 132,5 кг.

Фоторепортаж

Фото: Национальный корпус