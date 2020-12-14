12 декабря в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 6». Об этом сообщают организаторы турнира.
Основателем и соорганизатором соревнования является партия «Национальный Корпус» и его идейный вдохновитель Вадим Маринич
Первое мероприятие было проведено в ноябре 2017 года и сразу пришлось по душе тяжелоатлетам Украины. В связи с чем было решено проводить эти соревнования на регулярной основе. Соревнования традиционно принял фитнес клуб «Gym Style», где более 100 спортсменов из Николаева, Херсона, Киева и Киевской области, Львова, Одессы, Днепра и других городов Украины в возрасте от 16 до 68 лет боролись за победу.
На открытии турнира выступил соорганизатор, глава организации «Спортивного Корпуса» в Николаеве Александр Глущенко.
— Я очень рад всех видеть на нашем турнире. Конечно, в этот раз было много разных трудностей его организовать, так как пандемия коронавируса продолжительное время не перестает о себе напоминать. Хочу пожелать вам больше личных свершений, отличных результатов и постоянно двигаться вперед. Мы продолжим проводить наш турнир. Уверен, что его география будет только расширяться, а спортсмены ещё с большей охотой будут приезжать к нам гости, - сказал он.
Своё мастерство и умения в становой тяге и жиме лежа демонстрировали как мужчины, так и женщины, показав отличные результаты и побив несколько личных рекордов. Примечательно то, что турнир объединяет спортсменов возрастных групп: самому младшему участнику 13 лет, а самому старшему - 55. Также среди участников были участники АТО и действующие военнослужащие ВСУ.
Результаты турнира:
Жим, мужчины, категория ПРО:
Жим, женщины, категория ПРО:
Тяга, мужчины, категория ПРО:
Тяга, женщины, категория ПРО:
Фото: Национальный корпус
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
12 декабря в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 6». Об этом сообщают организаторы турнира.
Основателем и соорганизатором соревнования является партия «Национальный Корпус» и его идейный вдохновитель Вадим Маринич
Первое мероприятие было проведено в ноябре 2017 года и сразу пришлось по душе тяжелоатлетам Украины. В связи с чем было решено проводить эти соревнования на регулярной основе. Соревнования традиционно принял фитнес клуб «Gym Style», где более 100 спортсменов из Николаева, Херсона, Киева и Киевской области, Львова, Одессы, Днепра и других городов Украины в возрасте от 16 до 68 лет боролись за победу.
На открытии турнира выступил соорганизатор, глава организации «Спортивного Корпуса» в Николаеве Александр Глущенко.
— Я очень рад всех видеть на нашем турнире. Конечно, в этот раз было много разных трудностей его организовать, так как пандемия коронавируса продолжительное время не перестает о себе напоминать. Хочу пожелать вам больше личных свершений, отличных результатов и постоянно двигаться вперед. Мы продолжим проводить наш турнир. Уверен, что его география будет только расширяться, а спортсмены ещё с большей охотой будут приезжать к нам гости, - сказал он.
Своё мастерство и умения в становой тяге и жиме лежа демонстрировали как мужчины, так и женщины, показав отличные результаты и побив несколько личных рекордов. Примечательно то, что турнир объединяет спортсменов возрастных групп: самому младшему участнику 13 лет, а самому старшему - 55. Также среди участников были участники АТО и действующие военнослужащие ВСУ.
Результаты турнира:
Жим, мужчины, категория ПРО:
Жим, женщины, категория ПРО:
Тяга, мужчины, категория ПРО:
Тяга, женщины, категория ПРО:
Фото: Национальный корпус