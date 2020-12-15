Авторитетное французское издание France Football, которое в этом году впервые не определяет обладателя Золотого мяча, обнародовало состав символической сборной мира всех времен.

Об этом пишет isport.

По итогам голосования 140 журналистов ведущих мировых СМИ в «команду мечты»:

Вратарь — Лев Яшин (СССР);

Защитники — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия);

Полузащитники оборонительного плана — Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания);

Атакующие полузащитники — Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия);

Нападающие — Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

Во второй состав всех времен вошли: Джанлуиджи Буффон — Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто — Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан — Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

В третью сборную попали: Мануэль Нойер — Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам — Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини — Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.

Всего на попадание в команду было 90 претендентов, среди которых был экс-форвард киевского Динамо и сборной СССР Олег Блохин.