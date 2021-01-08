Телеканал НИС-ТВ победил в номинации «Лучшая редакция телевидения, освещающая спортивную тематику» 16-го по счету конкурса «Николаевщина олимпийская».

Такие результаты озвучили в Региональном отделении Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области, пишут «Николаевские новости».

Кроме этого, лучшим спортивным тележурналистом в Николаевской области стала автор и ведущая программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ Татьяна Коренковская.

Татьяна Коренковская

Стоит отметить, что команда телеканала НИС-ТВ, директором которого является Виталий Мехеда, запустила телепередачу «Улица Спортивная» в мае 2018 года. Тогда на телеканале заявили, что данная телепередача призвана освещать спортивные события Николаева и области.

— Ольга Харлан, Александр Абраменко, Инга Бабакова, Сергей Деревянченко, Елена Буряк, Максим Яровой и еще тысячи николаевских спортсменов своими победами прославляют Николаев и Украину. И порой мы так мало знаем об их успехах, достижениях и о том, какой сложный путь приходится пройти, чтобы оказаться на пьедестале. Уж сегодня мы исправим это! Команда «НИС-ТВ» запускает новую телепередачу «Улица Спортивная». Новости, обзоры, комментарии тренеров и их воспитанников, репортажи и результаты матчей. Нам есть, кем гордиться! - говорилось в анонсе.

Напомним, что Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших журналистов и средства массовой информации по освещению олимпийского движения. Среди лауреатов: николаевский телеканал «НИС-ТВ» и газета «Николаевские новости».