Жительница Николаева Татьяна Шелковская исполнила мечту бойца АТО, майора ВСУ, героя Украины Андрея Кизило, погибшего в 2017 году. Татьяна собрала награды всех забегов легкоатлетического состязания «Гонка Нации» («Race Nation»), о которых при жизни мечтал военнослужащий.

В комментарии НикВести она рассказала, что награды были собраны в течение 2018 года, однако отдать желанный трофей жене Андрея — Ксении Кизило удалось только вчера, 19 января.

— Символично, что ровно четыре года назад в этот день она видела Андрея последний раз. Он был дома и собирался на фронт. Он ушел, а через 10 дней погиб. Планировала отдать медали намного раньше, но жизнь внесла свои коррективы. Я физически не могла сделать это раньше, — рассказала Татьяна Шелковская.

Татьяна рассказала, что решила принять участие в соревнованиях, будучи в декрете. Узнала о гибели Андрея, листая ленту новостей. Прочла его профиль в соцсети, где увидела пост о том, что он был увлечен «Гонкой Наций» и даже успел получить одну награду

— Меня зацепило, что у него остался маленький сын. Наверное, такой же, как и у меня, буквально на пару месяцев старше. Молодая жена. Прочла, что у него была мечта собрать все награды «Гонки наций». В то время спорт был от меня далеко, а я от спорта. Решила посмотреть, что ж это за соревнования такие. В Украине это новый вид состязаний, — рассказала Татьяна Шелковская.

После просмотра десятков видео в youtube, статей в интернете было принято решение принимать участие в этих соревнованиях в память об Андрее Кизило.

— Я подумала, а почему бы и нет? Я бы могла это сделать. Невозможно что-то сделать, когда уже не живешь. Только тогда человек теряет этот шанс, — поделилась Татьяна Шелковаская.

Далее последовали усиленные тренировки: сначала во время прогулок с маленьким ребенком, позже под присмотром тренера по crossfit.

Дебютный забег состоялся 21 марта 2018 в Буковеле. Первые результаты вселяли оптимизм, появился азарт участвовать в забегах и дальше. В течение года гонки проходили также в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

— На самих забегах было сложно. Даже в категории «стандарт» принимали участие довольно таки подготовленные люди. У меня подготовка была любительская. Преграды были одинаковые как для парней, так и для девушек. Иногда в ходе соревнований парни помогали, если преграда была слишком высокая. Чувствовался такой командный дух, — вспоминает Татьяна Шелковская.

Отметим, что Татьяну в ее деле поддерживали друзья и знакомые. Для участия в каждом забеге необходимо было внести регистрационную сумму, дополнительные расходы шли на трансфер в другие города.

Татьяна сразу сообщила организаторам о цели своего забега. Они ее поддержали, а также перед каждыми соревнованиями оглашали минуту молчания в память о тех людях, которые не смогли быть среди участников.

После первых соревнований девушка решила бегать в футболке с портретом Андрея Кизило. Эту футболку, к слову, она также передала его жене вместе с медалями 19 января.

— Он жил, мечтал... Мечтал очень много… Но небо забрало его! Он погиб... Но живыми остались его мечты, одной из которых было пройти «Гонку Нации» #RaceNation, получить все награды. Я, как никто знаю, на сколько, это для него было важно, для его саморазвития. У нас в Украине еще не было этой гонки, а Андрюха о ней уже говорил и готовил себя. Первой полученной наградой была «Забег воли» 2016. Больше не успел ... Андрюха, сегодня все награды «Гонки нациии» у нас дома, рядом со всеми твоими наградами, они твои… Слышишь твои ... Благодаря такой, на первый взгляд, маленькой, хрупкой девушке, которая дала тебе слово, что соберет все награды, — так написала о подарке Татьяны жена Андрея — Ксения Кизило у себя в Facebook.

Татьяна Шелковская также рассказала о том, как вчера прошла их встреча с Ксенией и какие эмоции их переполняли. Отметим, то, что все медали будут переданы жене Андрея, до последнего оставалось тайной.

— Медали были упакованы как подарок. У меня очень быстро билось сердце, когда она его распаковывала. Это был такой момент волнительный. Она открыла эту коробочку и поняла, что это за медали, дома у нее уже одна такая есть. У нее появились слезы на глазах. Она не ожидала, что эти все медали будут собраны и это будет сделано ради мечты ее мужа, — поделилась Татьяна.

Напомним, в Николаеве за день до Рождества прошел забег по бездорожью — его участники преодолели расстояние в 30 километров.