В среду 20 января футболисты МФК «Николаев» провели первую тренировку на Центральном городском стадионе.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
Спортсмены и персонал клуба сдали ПЦР-тесты и начали подготовку к весенней части чемпионата.
Также вскоре команда отправится на сборы за границу. Отмечается, что в межсезонье клуб пополнился новым голкипером. Им стал 29-летний Антон Сытников.
Измены коснулись тренерского штаба «корабелов». Вместо Романа Чумака, который теперь будет полностью сконцентрирован на работе с голкиперами «Николаев-2», тренером по вратарям основной команды стал Андрей Лазарчук. Вместе с ним помогать в тренировочном процессе Илье Близнюку будут Дмитрий Назаренко и Сергей Ключик.
Также Анатолий Диденко сложил свои полномочия ассистента главного тренера и был назначен уководством клуба на должность старшего тренера «дубля».
Напомним, что на базе Центрального стадиона в Николаеве состоялась презентация формы для детско-юношеской футбольной школы (ДЮФШ) футбольного клуба «Николаев».
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
В среду 20 января футболисты МФК «Николаев» провели первую тренировку на Центральном городском стадионе.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
Спортсмены и персонал клуба сдали ПЦР-тесты и начали подготовку к весенней части чемпионата.
Также вскоре команда отправится на сборы за границу. Отмечается, что в межсезонье клуб пополнился новым голкипером. Им стал 29-летний Антон Сытников.
Измены коснулись тренерского штаба «корабелов». Вместо Романа Чумака, который теперь будет полностью сконцентрирован на работе с голкиперами «Николаев-2», тренером по вратарям основной команды стал Андрей Лазарчук. Вместе с ним помогать в тренировочном процессе Илье Близнюку будут Дмитрий Назаренко и Сергей Ключик.
Также Анатолий Диденко сложил свои полномочия ассистента главного тренера и был назначен уководством клуба на должность старшего тренера «дубля».
Напомним, что на базе Центрального стадиона в Николаеве состоялась презентация формы для детско-юношеской футбольной школы (ДЮФШ) футбольного клуба «Николаев».