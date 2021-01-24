В среду 20 января футболисты МФК «Николаев» провели первую тренировку на Центральном городском стадионе.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Спортсмены и персонал клуба сдали ПЦР-тесты и начали подготовку к весенней части чемпионата.

Также вскоре команда отправится на сборы за границу. Отмечается, что в межсезонье клуб пополнился новым голкипером. Им стал 29-летний Антон Сытников.

Измены коснулись тренерского штаба «корабелов». Вместо Романа Чумака, который теперь будет полностью сконцентрирован на работе с голкиперами «Николаев-2», тренером по вратарям основной команды стал Андрей Лазарчук. Вместе с ним помогать в тренировочном процессе Илье Близнюку будут Дмитрий Назаренко и Сергей Ключик.

Также Анатолий Диденко сложил свои полномочия ассистента главного тренера и был назначен уководством клуба на должность старшего тренера «дубля».