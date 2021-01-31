В Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.

Поучаствовать в соревнованиях, которые состоялись 28-30 января, приехали также легкоатлеты из Новой Одессы и Херсона, говорится в сюжете «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Программа соревнований включала спринтерские забеги, прыжки в длину и высоту, а также с шестом.

Как рассказал президент Федерации легкой атлетики в Николаевской области Владимир Килярский данные соревнования стали подготовкой спортсменов к чемпионату Украины по легкой атлетике,

— Мы возобновили наш соревновательный сезон. Был локдаун, но сборники все равно соревновались. Мы возобновили соревнования, потому что чемпионаты Украины продолжаются. Это отборочные соревнования для юношей и спортсменов взрослой категории на предстоящие чемпионаты, поэтому мы стартанули, - сказал Владимир Килярский.

В сюжете указывается, что 5 февраля в Киеве состоитсякубок Украины по легкой атлетике среди взрослых, 6-8 февраля — среди юниоров, а 10-12 февраля — взрослый чемпионат Украины по легкой атлетике в Суммах.

Напомним, что в 2020 году спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января. Кроме этого, в прошлом году николаевская спортсменка Диана Иванишко заняла третье место на чемпионате Украины по легкой атлетике.