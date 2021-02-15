Украинский теннисист Илья Марченко победил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея на турнире Biella Challenger Indoor 1 в Италии.

Об этом сообщает ATP Challenger Tour.

В полуторачасовом поединке украинец победил в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Таким образом, он стал победителем турнира с призовым фондом почти 45 тысяч евро.

Для Энди Маррея этот турнир был первым в сезоне, бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 123-е место в рейтинге АТР. Такое стремительное падение британца связано с серьезной травмой бедра. Он более 20 месяцев играл с болью и думал о завершении карьеры, но в итоге в 2019-м сделал операцию и продолжает выступления на корте.

Турниры серии ATP Challenger Tour («челленджеры») являются соревнованиями для игроков второго эшелона или тех, кто возвращается в большой теннис после серьезных травм. Благодаря таким турнирам такие спортсмены или новички могут набирать очки в рейтинге ATP, необходимые для попадания на более престижные турниры.

Илья Марченко сейчас занимает 210-е место в рейтинге, этот выход в финал «челленджера» стал для него семнадцатым в карьере, из них в восьми он победил (столько же поражений, а еще один финал отменили из-за пандемии коронавируса).

Напомним, что в Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.