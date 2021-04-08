Команда Дениса Журавлева посетила Николаев с твердым желанием взять реванш за неожиданное и болезненное поражение в Кубке Украины. Гости сразу пошли в наступление, однако в первой четверти николаевцы сумели держаться почти на одном уровне - 22:27, сообщает пресс-центр МБК «Николаев»

Вторая 10-минутка принесла Днепру преимущество в еще пять пунктов. При этом, хозяева потеряли Гудвина, который получил досадное повреждения и в дальнейшем на паркете не появился.

После перерыва подопечные Валентина Берестнева еще больше отпустили соперника в отрыв, который иногда составлял 20 очков. Отметим, что у одного из лидеров Николаева – Колтера - не пошла игра, ведь в его активе лишь 7 очков и ни одного попадания со средней дистанции. Днепряне также переиграли хозяев в компоненте перехватов (15-6) и сделали на 4 подбора больше Корабелов.

Спурт 10:1 в заключительной четверти сократил отрыв МБК «Николаев» от оппонента. Однако быстрый тайм-аут от Журавлева значительно пошел на пользу именно Днепру, который моментально нивелировал преимущество хозяев. Свои игровые минуты получили представители дубля Николаева - Лукьян, Лихой и Зайцев. Финальная сирена зафиксировала четвертую победу Днепра над Николаевом в сезоне Суперлиги - 105:80.

МБК «Николаев» - «Днепр» - 80:105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)

МБК «Николаев»: Лихой (9), Колтер (7 + 6 передач), Лукьян (2), Гудвин (4), Приймак (6), Боднар (3), Дубоненко (13), Конате (17 + 6 подборов), Эдриан (19 + 6 подборов).

«Днепр»: Купер (2 + 9 передач + 6 перехватов), Коломойский (12), Корниенко (10), Бобров (17 + 8 подборов), Тимофеенко (13 + 6 подборов), Санон (13), Террелл (9), Закурдаев (7), Кравцов (12), Глебов (10).