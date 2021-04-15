Рапиристы и рапиристики из Николаевской области взяли участие в Чемпионате Украины по фехтованию на рапирах и показали высокие результаты.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

В категории среди мужчин отличились: Ткач Даниил – 3 место командное, Скалий Владислав – 3 место командное, Малиновский Никита – 3 место командное и Болдырев Богдан – 3 место командное.

Среди женщин отличились: Полозюк Анна – 2 место личное и 3 место командное, Корлат Николетта – 3 место командное, Коваль Наталья – 3 место командное и Сизарева Марианна – 3 место командное.

Напомним, спортсмены из Николаева завоевали медали на чемпионате Украины по синхронному плаванию среди юниоров, который проходит в Харькове.