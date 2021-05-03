В олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.

Об этом сообщают «Николаевские новости».

— В синхронных прыжках на 10-метровой платформе они заняли четвертое место, а этого хватило для завоевания олимпийской путевки. Причем, все решил последний прыжок, который поднял их наверх с непроходного восьмого места. От «бронзы» их отделили 27 сотых балла. Отметим, что Середа и Сербин оставили без Олимпиады в этом виде немца Патрика Хаусдинга, серебряного медалиста Рио-2016, а также сильный американский дуэт. Победу праздновал кумиры Том Дейли и Метью Ли, которые еще до кубка мира забронировали для Британии путевки на Олимпиаду, — пишет издание.

Отмечается, что в составе сборной Украины в Токио отправились трое воспитанников николаевской школы прыжков в воду Олег Колодий, Алексей Середа и Ксения Байло, которые сейчас представляют Луганскую область и Киев.

До этих соревнований Украина забронировала себе четыре путевки – на 3-метровом трамплине у мужчин и женщин и на 10-метровой вышке у мужчин и женщин.

В итоге, определились восемь пар спортсменов по синхронным прыжкам в воду. Это прыгуны Великобритании, Китая, Японии, Мексики, Канады, Украины, Кореи, а также некой команды ROC, так унизительно будут именовать в Токио российскую команду.

В синхронных прыжках у женщин на 10-метровой вышке луганчане 19-летняя София Лыскун и 16-летняя Ксения Байло выступили в финале, где заняли 8-е место. Это довольно высокий результат молодой пары.

И в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде украинцев не будет. Александр Горшковозов и Олег Колодий заняли десятое место. Виктория Кесарь и Анна Арнаутова в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине заняли итоговое 13-е место, завершив выступления на стадии квалификации.

Напомним, самый молодой чемпион Европы Алексей Середа ранее рассказал, как учился прыжкам в воду в Николаеве.