Форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Об этом пишет ЛІГА, ссылаясь на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Футболка с очертаниями карты и национальным кличем не нарушила никаких правил по экипировке спортсменов.

— Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — цитируют журналисты заявление УЕФА.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.