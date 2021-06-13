Вчера «Агробизнес» (Волочиск) и МФК «Николаев» сыграли со счетом 1:1 (1:1).

Об этом сообщает пресс-служба МФК.

«Агробизнес»: Мозиль, Слотюк, Семенюк (Дудик, 80), Шаповал, Бойчук, Думанюк, Юхимович, Черненко, Груша, Емаев (Немтинов, 80), Когут (Косовский, 84).

МФК «Николаев»: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Кушниренко, Охрончук, Куксенко (Паламар, 74), Одарюк (Мельничук, 85), Войцеховский (Попов, 71), Яворский (Сула, 90+2).

Голы: Груша (41); Яворский (32).

Предупреждения: Думанюк (1); Куксенко (27), Кушниренко (45), Порох (77).

Дебют матча был за МФК «Николаев». Уже на первой минуте Думанюк скосил Охрончука у линии штрафной, и Яворский проверил на прочность стенку. А на 2-й минуте мяч после удара Охрончука из-за пределов штрафной просвистел у стойки…

Но затем «Агробизнес» атаковал больше. На 8-й минуте Бубенцов выиграл верховую дуэль у Груши, а на 21-й минуте Бойчук головой пробил выше рамки. На 24-й минуте Бубенцов за пределами своей штрафной сыграл «а-ля Нойер» и опередил Грушу. На 29-й минуте игрок «Агробизнеса» метров с 22-х пальнул мимо рамки.

А на 32-й минуте контратака МФК «Николаев» завершилась голом: Порох в штрафной «Агробизнеса» скинул на Яворского, тот обыграл защитника и с разворота с девяти метров вколотил мяч под перекладину. 0:1!

После гола гости перехватили инициативу. На 41-й минуте «Агробизнесу» удалась кинжальная контратака. Когут промчался по флангу и прострелил во вратарскую, где защитники МФК «Николаев» прозевали Грушу, который с нескольких метров послал мяч в сетку. 1:1.

В начале второго тайма николаевцы создали три голевых момента! На 47-й минуте головой бил Яворский – суперсэйв Мозиля, который зафиксировал мяч в нижнем углу! На 50-й минуте Куксенко с острого угла выстрелил мимо ворот. А на 52-й минуте тот же Куксенко пробил со штрафного от бровки, и мяч, никого не задев, угодил в стойку…

Затем игра выравнялась. «Агробизнес» имел пару полумоментов, но защитники и Бубенцов ликвидировали угрозы. МФК «Николаев» также угрожал воротам Мозиля, но счет не изменился.

В результате поединка МФК «Николаев» сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что такого результата МФК «Николаев» не добивался двадцать лет! В чемпионате 2000-2001 команда финишировала в первой лиге четвертой, в сезоне 2002-2003 годов – пятой. И вот новый всплеск в истории николаевского футбола!

Ранее МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.