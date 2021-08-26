Олимпийская чемпионка Ольга Харлан не согласна с заявлением старшего тренера Сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина о том, что ее личная жизнь — один из факторов неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, подобные заявление — это попытка найти крайнего в сложившейся ситуации.

Об этом Ольга Харлан сказала в интервью Tribuna.

Спортсменка отметила, что вопросы о причинах провального выступления необходимо задавать всей сборной, включая тренерский состав.

— Есть спортсмены, которые не заводят отношения ради своих целей. У меня никогда такого не было. Я на всех своих Олимпиадах была в отношениях. Почему мне тогда ничего не предъявляли? Сейчас ищут крайнего. Я понимаю, что во всей ситуации я крайняя. Но также за мной стоят люди, которые работали со мной. И работали не только последние полтора года. Пять лет. За мной стоит команда, в которой я профехтовала пять лет. Почему-то никто не говорит про команду, что она не попала на Олимпиаду, — сказала Ольга Харлан.

По словам Ольги Харлан, ключевую роль сыграло длительное отсутствие соревнований по фехтованию из-за карантинных ограничений по всему миру.

— Конечно, все взгляды сейчас прикованы к Харлан, которая проиграла свою Олимпиаду. Хотя все прекрасно понимают ситуацию, которая была в фехтовании. У нас не было соревнований полтора года. Извините, но это очень много. Кто-то с этим справился – молодец, я рада за него. Имею в виду женскую саблю. Часть меня понимала, что будет сложно. Я сама себя настраивала сразу, что мне будет сложно. Это как ты пять лет ходишь в институт и тебе нужен диплом бакалавра. Как-то так, — рассказала Ольга Харлан.

Напомним, в интервью Ольга Харлан также рассказала о перспективах развития спортивной карьеры после паузы.