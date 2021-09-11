В субботу, 11 сентября, николаевский спортсмен Эльмир Набиев победил в Чемпионате Украины по боксу, который проходил в Одессе.

Об этом НикВести сообщили в Николаевской областной федерации бокса.

Воспитанник ДЮСШ № 2 Эльмир Набиев завоевал золото в весовой категории до 54 килограммов, проведя серию сложных поединков. В финальном бою он вырвал победу у чемпиона Украины прошлого года, призера Чемпионата Европы в возрасте до 22 лет из Донецкой области Ростислава Белостоцкого.

Эльмир Набиев является серебряным призером боксерского турнира на призы братьев Кличко.

Эльмир Набиев отметил, что посвящает свою медаль Дню города. Боксер выступал под руководством заслуженного тренера Украины Николая Хаджиогло.

На чемпионате спортсмена поддерживали президент областной Федерации бокса Олег Богомаз, глава городской Федерации, депутат горсовета Артем Ильюк, вице-президенты Федерации бокса Николаевщины Виталий Волков, Александр Ключко и Олег Машкин.

Победа в Чемпионате Украины дает возможность Эльмиру Набиеву участвовать в Чемпионате мира по боксу, который пройдет в Сербии 25 октября, и представить там Николаев.

Напомним, в августе сборная Украины завоевала 23 медали чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек. Такое количество наград стало рекордным для турнира.