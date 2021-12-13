Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что полностью решен вопрос с финансированием МБК «Николаев», также анонсировав назначение нового тренера в начале 2022 года.

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.

Он указал, что финансовую поддержку указали предприятия «Техноторг», «С-ДЕВЕЛОП» и порт «Ника-Тера».

— МБК «Николаев» занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. С нового года будет новый тренер. Сейчас подбор игроков очень приличный, но его мы еще раз будем менять, чтобы результаты было видно. Это также лично моя задача. Очень хочу, чтобы это реализовали, — сообщил Виталий Ким.

До этого новым главным тренером николаевской баскетбольной команды стал Арнис Вецвагарс, который ранее тренировал сборную Латвии.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким занял должность нового вице-президента муниципального баскетбольного клуба «Николаев».