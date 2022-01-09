В украинской баскетбольной Суперлиге состоялся первый матч в 2022 году: «Киев-Баскет» в перенесенной встрече уверенно победил МБК Николаев со счетом 96:61.

Об этом пишет Спортарена.

Киев-Баскет (15-7) — МБК Николаев (4-18) — 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)

К-Б: Томпсон (17), Скапинцев (14), Вашингтон (14), Аникенко (10), Гаррет (10 + 11 подборов), Тыртышник (10), Ковалев (10 подборов)

Н: Уокер (17), Херст (14)

Команда Айнарса Багатскиса выиграла каждую из четвертей, по ходу игры лишь увеличивая свое преимущество над гостями: 23:14, 27:13, 24:17, 22:17.

Наиболее результативными игроками встречи стали Джеймс Томпсон из Киев-Баскета и Андре Уокер из Николаева — в их активе по 17 набранных очков.

«Киев-Баскет» занимает третье место турнирной таблицы Суперлиги, уступая лишь «Прометею» и «Будивельнику».

МБК «Николаев» находится на последней строчке.

До этого новым главным тренером николаевской баскетбольной команды стал Арнис Вецвагарс, который ранее тренировал сборную Латвии.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким занял должность нового вице-президента муниципального баскетбольного клуба «Николаев».