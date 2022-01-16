Николаевские фехтовальщики завоевали четыре медали в юниорском чемпионате Украины на саблях, который проходит в Киеве.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя Национальной федерации фехтования Украины Анну Савчик.

Вчера 15 января разыгрывались медали в личных состязаниях. Сегодня 16 января прошли соревнования в командном первенстве.

Среди мужчин серебряную награду получил николаевец Вячеслав Дзюба, уступивший в финале киевлянину Василию Гумену со счетом — 14:15.

У женщин в индивидуальном первенстве золото добыла в борьбе Александра Бондарь из Николаева, которая в финале победила харьковчанку Дарью Гонцову с разницей в три укола — 15:12.

Бронзовые награды завоевали николаевские саблистки Ольга Кивало и Виктория Коротченко. Ольга в полуфинале уступила Александре Бондарь — 5:15, Виктория Коротченко в 1/2 проиграла Дарье Гонцовой — 11:15.

Напомним, ранее николаевские рапиристы и саблисты сумарно завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова.