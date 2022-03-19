Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.

Об этом сообщает Tribuna.

Результат Ярославы Магучих — 2,02 метра. Кроме того, украинка Ирина Геращенко с результатом в 1,92 метра стала пятой. Второе место заняла австралийка Элионор Паттерсон (ровно 2 метра), а третье — казахстанка Надежда Дубовицкая.

Чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении проходит в столице Сербии — Белграде.

Отметим, Ярослава Магучих является серебряным призеркой Олимпийских игр в Токио, проходивших в 2021 году.

Напомним, Украина завоевала золотую медаль в последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Пекине. Украинская сборная завершает соревнования с 29 наградами и на втором месте медального зачета.