Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.
Об этом сообщает Tribuna.
Результат Ярославы Магучих — 2,02 метра. Кроме того, украинка Ирина Геращенко с результатом в 1,92 метра стала пятой. Второе место заняла австралийка Элионор Паттерсон (ровно 2 метра), а третье — казахстанка Надежда Дубовицкая.
Чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении проходит в столице Сербии — Белграде.
Отметим, Ярослава Магучих является серебряным призеркой Олимпийских игр в Токио, проходивших в 2021 году.
Напомним, Украина завоевала золотую медаль в последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Пекине. Украинская сборная завершает соревнования с 29 наградами и на втором месте медального зачета.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.
Об этом сообщает Tribuna.
Результат Ярославы Магучих — 2,02 метра. Кроме того, украинка Ирина Геращенко с результатом в 1,92 метра стала пятой. Второе место заняла австралийка Элионор Паттерсон (ровно 2 метра), а третье — казахстанка Надежда Дубовицкая.
Чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении проходит в столице Сербии — Белграде.
Отметим, Ярослава Магучих является серебряным призеркой Олимпийских игр в Токио, проходивших в 2021 году.
Напомним, Украина завоевала золотую медаль в последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Пекине. Украинская сборная завершает соревнования с 29 наградами и на втором месте медального зачета.