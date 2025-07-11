Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики
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- Даріна Мельничук
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17:39, 11 липня, 2025
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Миколаївські легкоатлети вибороли призові місця на 16-тих Всеукраїнських змаганнях «На призи Олімпійських чемпіонів Одещини», які пройшли 4-5 липня у Чорноморську.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у цьому році змагались понад 140 юних спортсменів з Одеської, Миколаївської, Чернігівської, Київської та Донецької областей. Миколаївські спортсмени здобули 14 нагород:
- Яна Руденко — 1 місце в штовханні ядра 3 кілограми;
- Марія Федоренко — 1 місце в бігу на 100 метрів та 2 місце в стрибках у довжину;
- Олеся Кшебіт — 1 місце в бігу на 800 метрів та 2 місце в бігу на 400 метрів;
- Денис Муляр — 1 місце в бігу на 400 метрів та 2 місце в бігу на 300 метрів з барʼєрами;
- Анастасія Алємаскіна — 1 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами та 3 місце в стрибках у довжину;
- Єлизавета Дубровна — 2 місце в бігу на 300 метрів з бар’єрами;
- Єгор Кочетов — 2 місце в бігу на 200 метрів;
- Ренат Герасимов — 3 місце в бігу на 200 метрів;
- Анатолій Білюк — 3 місце в бігу на 400 метрів;
- Карина Буханець — 3 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами.
Тренують спортсменів Вікторія Кілярська, Алла Ковпак, Марина Чумаченко, Іван Гриник, Ірина Шаповалова, Вікторія Тамбовцева та Ольга Дворак.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив 5–6 липня у Луцьку.
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