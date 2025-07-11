  • пʼятниця

    11 липня, 2025

  • 29.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські легкоатлети вибороли призові місця на 16-тих Всеукраїнських змаганнях «На призи Олімпійських чемпіонів Одещини», які пройшли 4-5 липня у Чорноморську.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у цьому році змагались понад 140 юних спортсменів з Одеської, Миколаївської, Чернігівської, Київської та Донецької областей. Миколаївські спортсмени здобули 14 нагород:

  • Яна Руденко — 1 місце в штовханні ядра 3 кілограми;
  • Марія Федоренко — 1 місце в бігу на 100 метрів та 2 місце в стрибках у довжину;
  • Олеся Кшебіт — 1 місце в бігу на 800 метрів та 2 місце в бігу на 400 метрів;
  • Денис Муляр — 1 місце в бігу на 400 метрів та 2 місце в бігу на 300 метрів з барʼєрами;
  • Анастасія Алємаскіна — 1 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами та 3 місце в стрибках у довжину;
  • Єлизавета Дубровна — 2 місце в бігу на 300 метрів з бар’єрами;
  • Єгор Кочетов — 2 місце в бігу на 200 метрів;
  • Ренат Герасимов — 3 місце в бігу на 200 метрів; 
  • Анатолій Білюк — 3 місце в бігу на 400 метрів;
  • Карина Буханець — 3 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами. 

Тренують спортсменів Вікторія Кілярська, Алла Ковпак, Марина Чумаченко, Іван Гриник, Ірина Шаповалова, Вікторія Тамбовцева та Ольга Дворак.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив 5–6 липня у Луцьку.

Останні новини про: Спорт

«Це ляпас кожному фехтувальнику», — Харлан розкритикувала рішення FIE про допуск російських спортсменів на чемпіонат світу-2025
Миколаївські легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України серед юніорів
Дві медалі для Миколаєва: веслувальник Андрій Генералов відзначився на міжнародній регаті в Нідерландах
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною вибухнув газ

Аліна Квітко
новини

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію

Аліна Квітко
новини

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва: виконком перерозподілив ₴13 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн

Аліна Квітко
новини

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Спорт

Дві медалі для Миколаєва: веслувальник Андрій Генералов відзначився на міжнародній регаті в Нідерландах
Миколаївські легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України серед юніорів
«Це ляпас кожному фехтувальнику», — Харлан розкритикувала рішення FIE про допуск російських спортсменів на чемпіонат світу-2025

На ремонт системи вентиляції в укритті будинку культури в Ольшанці збираються витратити ₴3,6 млн

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію

6 годин тому

Італія надасть €32,5 млн на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених через атаки РФ

Головне сьогодні