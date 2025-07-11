Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські легкоатлети вибороли призові місця на 16-тих Всеукраїнських змаганнях «На призи Олімпійських чемпіонів Одещини», які пройшли 4-5 липня у Чорноморську.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у цьому році змагались понад 140 юних спортсменів з Одеської, Миколаївської, Чернігівської, Київської та Донецької областей. Миколаївські спортсмени здобули 14 нагород:

Яна Руденко — 1 місце в штовханні ядра 3 кілограми;

Марія Федоренко — 1 місце в бігу на 100 метрів та 2 місце в стрибках у довжину;

Олеся Кшебіт — 1 місце в бігу на 800 метрів та 2 місце в бігу на 400 метрів;

Денис Муляр — 1 місце в бігу на 400 метрів та 2 місце в бігу на 300 метрів з барʼєрами;

Анастасія Алємаскіна — 1 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами та 3 місце в стрибках у довжину;

Єлизавета Дубровна — 2 місце в бігу на 300 метрів з бар’єрами;

Єгор Кочетов — 2 місце в бігу на 200 метрів;

Ренат Герасимов — 3 місце в бігу на 200 метрів;

Анатолій Білюк — 3 місце в бігу на 400 метрів;

Карина Буханець — 3 місце в бігу на 100 метрів з бар’єрами.

Тренують спортсменів Вікторія Кілярська, Алла Ковпак, Марина Чумаченко, Іван Гриник, Ірина Шаповалова, Вікторія Тамбовцева та Ольга Дворак.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив 5–6 липня у Луцьку.