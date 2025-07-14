Юнацький Кубок області з боксу: у Миколаєві сформували збірну на чемпіонат України
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 14 липня, 2025
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У Миколаєві 11–12 липня в спорткомплексі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.
Як повідомили організатори заходу, у змаганнях взяли участь 60 боксерів, які представляли Миколаїв, Південноукраїнськ, Первомайськ, Криве Озеро, Вознесенськ та смт Єланець.
Турнір став ключовим етапом у підготовці до національного чемпіонату — за його підсумками сформували склад збірної Миколаївської області, яка виступить на чемпіонаті України серед юнаків у Хмельницькому з 11 по 18 серпня цього року.
Зазначається, що командну перемогу в Кубку області здобули спортсмени з Південноукраїнська, продемонструвавши найкращі результати серед учасників.
Раніше боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України.
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