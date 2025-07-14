Юнацький Кубок області з боксу: у Миколаєві сформували збірну на чемпіонат України

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

У Миколаєві 11–12 липня в спорткомплексі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.

Як повідомили організатори заходу, у змаганнях взяли участь 60 боксерів, які представляли Миколаїв, Південноукраїнськ, Первомайськ, Криве Озеро, Вознесенськ та смт Єланець.

Турнір став ключовим етапом у підготовці до національного чемпіонату — за його підсумками сформували склад збірної Миколаївської області, яка виступить на чемпіонаті України серед юнаків у Хмельницькому з 11 по 18 серпня цього року.

Зазначається, що командну перемогу в Кубку області здобули спортсмени з Південноукраїнська, продемонструвавши найкращі результати серед учасників.

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Кубок області з боксу серед юнаків у Миколаєві. Фото надали організатори заходу

Раніше боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України.