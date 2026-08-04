 В Николаеве предстанет перед судом мужчина, который из-за отказа дать в долг ударил знакомого ножом

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Главная Новости Инциденты 14:54, 04 августа, 2026

В Николаеве предстанет перед судом мужчина, который из-за отказа дать в долг ударил знакомого ножом

Напад через борг у Миколаєві. Фото НацполіціїНападение из-за долга в Николаеве. Фото Нацполиции

В Николаеве будут судить 53-летнего мужчину, которого обвиняют в нанесении нескольких ножевых ранений своему знакомому из-за отказа одолжить деньги. Следователи полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 13 мая в помещении гаража потерпевшего на территории автогаражного кооператива. Во время конфликта из-за отказа дать в долг нападавший несколько раз ударил владельца гаража ножом в грудь и спину, после чего скрылся.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого в тот же день. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Напад через борг у Миколаєві. Фото НацполіціїНападение из-за долга в Николаеве. Фото Нацполиции

Напомним, что в селе Баловное Николаевского района 62-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве пасынка.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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