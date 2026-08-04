В Николаеве предстанет перед судом мужчина, который из-за отказа дать в долг ударил знакомого ножом
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве будут судить 53-летнего мужчину, которого обвиняют в нанесении нескольких ножевых ранений своему знакомому из-за отказа одолжить деньги. Следователи полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Инцидент произошел 13 мая в помещении гаража потерпевшего на территории автогаражного кооператива. Во время конфликта из-за отказа дать в долг нападавший несколько раз ударил владельца гаража ножом в грудь и спину, после чего скрылся.
Полицейские разыскали и задержали подозреваемого в тот же день. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
Напомним, что в селе Баловное Николаевского района 62-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве пасынка.
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