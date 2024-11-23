Згасла «Іскра». Що влада планує робити з покинутою будівлею кінотеатру в Миколаєві?

Кінотеатр «Іскра», жовтень 2024 року, фото: «МикВісті»

За останні декілька років до повномасштабного вторгнення що тільки не пропонували миколаївські посадовці, аби вирішити проблему занедбаного, розграбованого та покинутого кінотеатру «Іскра». Передати обʼєкт на баланс міста, збудувати там дитячий або культурний центр, створити ЦНАП за грантові кошти або продати — всі ці пропозиції від можновладців ми чули з 2017 року. Але і досі доля колись наповненого життям кінотеатру залишається невідомою. Посадовці перекидують відповідальність один на одного, розводячи руками і кажуть: «Питання не нашої компетенції».

Хто опікується «Іскрою» сьогодні і чи є у влади плани на даний обʼєкт, розбирались у матеріалі «МикВісті».

«Культура під час війни не на першому місці», — кажуть зазвичай місцеві посадовці, коли журналісти цікавляться відбудовою покинутих чи пошкоджених закладів. Саме такою сьогодні є «Іскра».

Фасад кінотеатр огороджений парканом, що вже злегка іржавіє. Вікна майже через одне побиті, дах, що не просто тече, а буквально заливає під час дощів. Всередині можна побачити залишки розтрощених речей кінотеатру та затьмарена роками пустота.

«Чотири стіни, покрівля та скляне фойє — це все, що є у цьому кінотеатрі», — казав у 2021 році Юрій Гранатуров.

Пошкоджений фасад кінотеатру, фото: «МикВісті» Пошкоджений фасад кінотеатру, фото: «МикВісті» Пошкоджений фасад кінотеатру, фото: «МикВісті»

Проте тоді ж заступник голови Миколаївської ОВА наголошував на важливості охорони обʼєкта. Про це говорили на комісії облради у грудні 2021 року. З бюджету області на охорону обʼєкта хотіли виділяти 700 тисяч гривень на рік, проте депутати поставили під сумнів таку вартість для покинутого об’єкта, що планували повернути у власність міста.

Сьогодні на охорону кінотеатру виділяють 481 тисячу гривень на рік, розповіла начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко.

«Не охороняти цей обʼєкт ми також не можемо, там його просто перетворять на місце не для тих потреб», — сказала Олена Буберенко.

Цим питанням і досі займається Миколаївська обласна філармонія, в управління якої «Іскра» перейшла в 2012 році. Проєкт реконструкції під свій особистий контроль взяв тодішній голова ОДА Микола Круглов.

Влада обіцяла, що за кілька років відбудує кінотеатр для потреб філармонії, яка роками займалась господарчими питаннями обʼєкта, але і по сьогоднішній день «Іскра» «домом» для музикантів так і не стала.

Філармонію пізніше, вже за часів губернатора Олексія Савченка, розмістили у Будинку культури Будівельників, а «Іскра» лишилась тяжкою ношею на плечах обласної влади.

Роками посадовці, депутати і нардепи вступали у дискусії та доходили до публічних обвинувачень на адресу один одного, коли мова заходила про аварійний кінотеатр.

Паркан встановили після того, як підлітки та безхатьки почали розбивати вікна та проникати всередину будівлі, фото: «МикВісті»

Одні вимагали передати його на баланс міста, аби закрити це питання назавжди, а місто, в свою чергу, не готово було приймати зруйнований обʼєкт і наполягало на його ремонті. Лише після цього, казав у 2019 році мер Олександра Сєнкевич, Миколаїв прийме «Іскру» до комунальної власності.

«З огляду на бюджет міста Миколаєва ми не готові прийняти цей об'єкт у комунальну власність для того, щоб його розвивати. Мені здається, потрібно взагалі проводити інвестиційний конкурс і будувати там спортивно-розважальний центр, прибрати «гармидер», який там стоїть, з упорядкуванням паркової зони», — казав він.

Окремі депутати такі, як от Ігор Дятлов заявляли про бажання купити обʼєкт, який на той час голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко пропонувала продати всього за 197 тисяч гривень. Дятлов пропонував за обʼєкт 400 тисяч гривень, щоб передати у міську власність та зробити там центр для дозвілля.

Вкласти власні кошти готовий був і Тахір Садрідінов, який пропонував віддати будівлю в концесію або створити загальну програму розвитку, аби привести «Іскру» до ладу в рамках реконструкції парку «Ліски».

Проте жоден із цих варіантів не було реалізовано. Натомість область продовжила гаяти час.

Коли обласну державну адміністрацію очолив Віталій Кім, питання занедбаного кінотеатру то підіймали, то знов припиняли про нього говорити.

У травні 2021 року він заявив про можливість передати обʼєкт Миколаєву, але після того, як його вдасться відремонтувати за державний кошт. Після цього міський голова Олександр Сєнкевич заявив про плани збудувати новий двоповерховий Центр надання адміністративних послуг на базі колишнього кінотеатру. За словами мера, дану ініціативу можна було б реалізувати за грантові кошти USAID.

Сьогодні будівлю охороняють двоє чоловіків, контракт з якими заключила обласна філармонія, фото: «МикВісті»

Але і тут нічого не сталось. Кінотеатр на баланс міста так ніхто і не передав, а про саму «Іскру» з початку війни ніхто не говорить. «Відбудова чи нове будівництво реальні лише після припинення військових дій», зазначають в управлінні культури Миколаївської ОВА.

«На сьогоднішній день ми це питання не піднімаємо. В пріоритеті ті заклади, що постраждали від війни, існуючі та діючі, де працюють люди», — сказала Олена Буберенко.

Хоча й днями на місце виїжджала комісія, яка обстежувала стан закладу, про що нам вдалось дізнатись у розмові з охоронцем «Іскри».

Уся стінка позаду будівлі розмальована графіті, які доводиться інколи змивати самій охороні, фото: «МикВісті»

На питання «МикВісті», що саме фіксувала комісія, голова Миколаївської облради Антон Табунщик лаконічно відповів: «Проводимо інвентаризацію».

Він зокрема додав, що варіантів щодо подальшої долі обʼєкта багато, але озвучувати їх відмовився, посилаючись на закриту інформацію. Однак з його відповіді стало зрозуміло наступне — область відкинула варіант передачі «Іскри» на баланс Миколаєва.

«Позицій багато, але враховуючи певну конфіденційність озвучувати їх не буду 100%. Те, що зараз не підлягає опублікуванню, я, на жаль, не можу вам надати. Це питання (передачі на баланс міста) не розглядається», — заявив Антон Табунщик.

Кінотеатр «Іскра», повз якого щодня проходять сотні жителів спального мікрорайону, став символом байдужості та бюрократичних ігор місцевих посадовців. Величезна аварійна «коробка», огороджена червоною стрічкою, продовжує руйнуватись, поки роки обговорень, обіцянок та пропозицій не стали реальністю.

Сьогодні, як і колись, майбутнє «Іскри» під великим питанням. Чи знайде влада політичну волю вирішити цю проблему — покаже час.

Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»