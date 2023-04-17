Найбільша енергетична корпорація Гонконгу CLP Power та компанія з виробництва електроенергії HK Electric оголосили про прибуття до Гонконгу найбільшої у світі плавучої установки для зберігання та регазифікації ЗПГ (FSRU), яка обслуговуватиме їх СПГ-термінал, що будується.

Про це пише ЦТС з посиланням на The Maritime Executive.

FSRU, яка буде перейменована на Bauhinia Spirit, є найбільшою у світі: її довжина складає 345 метрів, місткість 263 тис. куб метрів, потужність регазифікації 23 млн кубічних метрів газу на добу.

FSRU раніше обслуговувала операції ЗПГ терміналу Дортйол турецької державної енергетичної компанії Botas.

CLP Power та HK Electric будують перший у Гонконгу імпортний ЗПГ термінал. З терміналу, розташованого приблизно за 25 км на південний захід від острова Гонконг і на схід від островів Соко, газ поставлятиметься на електростанції Black Point і Lamma, які в даний час постачаються з материкового Китаю.

Будівництво терміналу розпочалося у листопаді 2020 року. Введення в експлуатацію заплановане на середину 2023 року.