Німецький виробник автомобілів класу люкс Porsche зафіксував рекордне зростання продажів у першому кварталі — на 18% у річному вимірі завдяки продажам у Китаї.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Reuters.

Porsche поставив до Китаю 21 365 автомобілів до Китаю, свого найбільшого ринку, що на 21% більше, ніж у попередньому році.

«Цей результат, який є найбільшим серед регіонів, був досягнутий завдяки постпандемічному сплеску попиту. За перші три місяці 2023 року компанія Peer Mercedes поставила в Китай 191 000 автомобілів, що на 3% більше, ніж у попередньому році», — пише агентство.

Преміум-бренди отримують вигоду від відновлення попиту в Китаї, найбільшому ринку товарів розкоші, після того, як наприкінці 2022 року було скасовано жорстку політику ізоляції у зв’язку з OVID-19.

За цей період Porsche поставив 80 767 автомобілів по всьому світу, причому зростання було зафіксовано в кожному регіоні. Найбільшою популярністю серед клієнтів Porsche користувалися моделі позашляховиків, такі як Macan і Cayenne, а також культовий спортивний автомобіль 911.

«Вдалий старт надає нам впевненості на решту року — в той же час ми залишаємося пильними та гнучкими в умовах, які залишаються складними», — сказав член виконавчої ради Porsche з питань продажу та маркетингу Детлев фон Платен.

Нагадаємо, виробник електромобілів Tesla прозвітував про рекордні квартальні поставки електромобілів — 422 тисячі 875 одиниць (на 4% більше порівняно з попереднім кварталом).