Tesla знизила ціни на деякі зі своїх автомобілів Model Y і Model 3 в США, що стало шостим подібним кроком компанії в цьому році, оскільки вона прагне стимулювати попит.

Про це пише Економічна правда.

Зниження цін відбулося напередодні публікації в середу звітності за перший квартал і призвело до падіння акцій на 2,5% на передінвестиційних торгах. Цього року акції зросли трохи менше ніж на 50% після найбільшого річного падіння у 2022 році.

Пізно ввечері у вівторок на сайті Tesla з’явилася інформація про те, що компанія знизила ціни на свої «далекобійні» і «продуктивні» автомобілі Model Y на 30 тис дол кожен, а також на «задньопривідну» Model 3 на 2 тис дол — до 39 990 дол.

Цього року компанія знизила ціни в США на базову Model 3 на 11%, а на базову Model Y — на 20%, що пов’язано з тим, що Сполучені Штати, найбільший ринок компанії, готуються запровадити жорсткіші стандарти, які обмежать податкові пільги на електромобілі.

Нещодавно компанія також знизила ціни в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, а також в Японії, Австралії та Південній Кореї, розширивши програму знижок, яку вона розпочала в Китаї в січні.

Проте, Tesla повідомила про послідовне зростання поставок у першому кварталі лише на 4%, що набагато менше, ніж послідовне зростання на 17,8% у попередньому кварталі.

Це спонукало кількох аналітиків прогнозувати подальше зниження цін, оскільки конкуренція на внутрішньому ринку зростає з боку таких конкурентів, як Ford Motor, а Tesla намагається наздогнати BYD в Китаї, другому найбільшому ринку.

У першому кварталі Уолл-стріт очікує, що валова маржа компанії досягне більш ніж трирічного мінімуму в 23,2%, згідно з прогнозами 17 аналітиків, опитаних Visible Alpha.

Очікується, що дохід компанії зросте на 24,2% в річному обчисленні до $23,29 млрд, але середня оцінка прибутку аналітиків впала приблизно на 2,4% за останні три місяці, згідно з даними Refinitiv.