Уряд Канади у п'ятницю, 21 квітня, оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Канади, передає Європейська правда.

Останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

— Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, — прокомантувала глава Міноборони Ананд.

Вона також зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 20 квітня, Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.