Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових підвищених тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Голова НКРЕКП зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим і повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

— Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими, – пояснив Костянтин Ущапковський.

Він назвав кілька варіантів цін на електроенергію, які розглядають. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут, за словами голови Нацкомісії є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, зробивши відповідні програми цільового соціального захисту.

Нагадаємо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.