Світові військові витрати зростають восьмий рік поспіль – в 2022-му вони збільшилися на 3,7% у реальному вираженні і досягли нового максимуму 2240 млрд доларів. Військові витрати в Європі продемонстрували різке річне зростання як мінімум за 30 років.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними SIPRI, військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд доларів. Вони у цих держав вперше перевищили витрати 1989 року, коли закінчувалася холодна війна, і були на 30% вищими, ніж до анексії Криму росією.

На частку США, Китаю та росії припало 56% світових витрат.

— Хоча повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення про військові витрати у 2022 році, побоювання щодо російської агресії накопичувалися набагато довше. Багато країн колишнього Східного блоку більш ніж подвоїли свої військові витрати з 2014 року, коли росія анексувала Крим, – сказав Лоренцо Скараццато, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Російські військові витрати зросли приблизно на 9,2% у 2022 році і становили приблизно 86,4 млрд доларів. Військові витрати України сягнули 44 млрд доларів у 2022 році.

Нагадаємо, система Prozorro відкрила інформацію про незбройні оборонні закупівлі. Цю інформацію опублікують згідно з новою редакцією закону «Про оборонні закупівлі». Звіти стосуватимуться саме незбройних закупівель: харчування, речового майна, пального тощо на суму від 200 тисяч грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — для робіт. Інформація міститиме назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.