Ілюстраційне фото

Агенція місцевих доріг Миколаївської області за 1,8 млн грн замовило інженерно технічний супровід по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За цю суму переможець має перевіряти зразки асфальтної суміші та товщину асфальтобетонного покриття, проводити лабораторні випробування бітумної емульсії, відбирати та випробовувати протиожиледну суміш. Всі роботи проводитимуться на дорогах загальною протяжністю 3314,4 км.

Зазначимо, що у тендері на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області переможцем обрано приватне підприємство «МИКОЛАЇВМА­ГІСТРАЛЬ». Раніше повідомлялося, що стартова ціна робіт складала 658 мільйонів гривень. Однак її було знижено до 617 мільйонів 120 тисяч гривень.