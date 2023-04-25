Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в акціонерному товаристві «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість активів становить понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства «Запорізький завод феросплавів», якими дружина Медведчука володіє через 4 офшорні компанії.

Як відомо, Запорізький завод феросплавів – монопольний виробник металевого мангану в Україні. Він входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

Повідомляється, що арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб та надалі дозволить передати на користь України.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше суд вже арештував «приховані» активи дружини Медведчука на понад ₴440 мільйонів.