Компанія SpaceX отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п’ятий пусковий майданчик в США.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з договором оренди, SpaceX запускатиме свої ракети Falcon з Космічного стартового комплексу-6 на військовій базі Космічних сил Ванденберг біля Лос-Анджелеса, де у компанії є ще один стартовий майданчик. Тривалість оренди SpaceX не вказується.

Крім того, у SpaceX є ще два майданчики у Флориді і приватний майданчик Starbase на півдні Техасу.

Пусковий майданчик на базі Ванденберг до минулого року використовувався спільним підприємством Boeing та Lockheed — United Launch Alliance. Для SpaceX він надасть більше можливостей для виконання дедалі напруженого графіка запусків комерційних, урядових і внутрішніх супутників.

База Ванденберг дозволяє здійснювати запуски по південній траєкторії над Тихим океаном, яка часто використовується для метеорологічних, військових або шпигунських супутників, які зазвичай покладаються на полярні навколоземні орбіти.

Нагадаємо, у лютому компанія Ілона Маска SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.

20 квітня компанія SpaceX здійснила пробний запуск своєї ракети Starship, який закінчився вибухом через кілька хвилин після старту. Попри успішний старт Starship таки не змогла відстикуватись від ракети-носія Super Heavy, втратила орієнтацію і була дистанційно підірвана у повітрі.