У російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема — для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає «Економічна правда».

Державна компанія «Об’єднане суднобудування» (ОСК) перебуває під західними санкціями з 2014 року, але проблеми з отриманням обладнання та іноземних фахівців для встановлення деталей «набули системного характеру» після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«ОСК» і ще одне державне підприємство, суднобудівний комплекс «Звєзда», є двома найбільшими верфями в РФ за обсягом замовлень. Вони виробляють судна від атомних підводних човнів і фрегатів до криголамів і пасажирських суден, переважно на внутрішній ринок. Як наслідок, проблеми з виробництвом відчуватимуться здебільшого в самій РФ.

Стабільним клієнтом обох російських верфей є державний танкерний оператор «Совкомфлот», який також потрапив під санкції і відтак продав понад третину свого флоту та переніс свої операції в Дубай.

ЄС і США наклали заборону на заходження російських суден у свої порти, а також санкції на танкери, що перевозять російську нафту. Відтак російські експортери нафти використовують застарілий флот танкерів, який зараз і перевозить більшу частину морського експорту російської нафти.

Радник з питань інвестицій в РФ INFOline, повідомив, що місцеві верфі торік поставили на 20% менше суден, ніж у 2021 році. Тоннаж дещо збільшився через поставку «Звєздою» двох великих танкерів для «Совкомфлоту» та ще одного державного власника танкерів — «Роснефтефлоту».

Наразі ОСК будує 59 вантажних суден. У 2020 році компанія поставила 17 суден, і ще 16 — у 2021 році. Але торік було побудовано лише чотири, оскільки німецькі гребні гвинти більше не постачаються.

Керівники російських судноплавних компаній кажуть, що верфі намагаються виготовити деякі з відсутніх деталей самостійно або замінити їх імпортом з Китаю, але створення нових ланцюжків поставок у суднобудуванні вимагає часу і збільшує витрати.

Цього року «Звєзда» має поставити понад 50 суден за контрактом. Компоненти для цих кораблів були закуплені ще до запровадження санкцій, але їхнє складання виконується спільно з корейськими партнерами, і, за словами обізнаних людей, ця співпраця припинилася.

Менеджер одного з заводів «Звєзда» сказав, що відсутність імпортних двигунів порушує виробництво на його підприємстві, а виробництво деяких деталей всередині Росії займе кілька років.

Нагадаємо, в рамках співпраці України та Данії щодо відновлення Миколаєва та Миколаївської області, уряд Данії розгладяє проекти у сфері суднобудування та енергогенерації.