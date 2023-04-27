У компанії Agrofusion на Миколаївщині почали висадку розсади томатів у відкритий ґрунт. Перша черга розсади, яка була висіяна 25 березня, покриє 3 тисячі гектарів.

Про це AgroPortal.ua розповів агроном тепличного комплексу Валерій Копилов.

Після видачі першої черги на поля для висадки у відкритий ґрунт (це займає 35-40 днів) починається посів другої черги розсади. Комплекс цього року повинен покрити 5 тисяч гектарів, ще на 1 тисячі гектарів буде вирощена розсада на замовлення компанії, яка буде висаджена на орендованих землях на Одещині.

За словами директора агровиробництва Сергія Здражевського, вже четвертий рік компанія проводить вирощування томатів на грядках за американською технологією. Вона більш складна і дороговартісна, але цілком себе виправдовує.

Співвласник компанії Agrofusion Олексій Сипко розповідає, що цього сезону на замовлення Agrofusion два фермери будуть постачати томати для переробки. Загалом з початку створення компанії була ідея вирощувати самостійно 60% томатів для переробки, а 40% — купувати у фермерів. Але в перший рік виявилося, що дана схема працює ненадійно.

Компанія знову повернулася до такого формату в 2017 році й почала відновлювати співпрацю з фермерами, які вирощували томати за вказаними технологіями з повною відстежуваністю. Тож до війни до 30 тисяч тонн томатів компанія закуповувала і мала стратегію вийти на рівень, коли до 10% можуть бути вирощені аграріями. До речі, у 2022 році один із фермерів вирощував томати і постачав на завод для переробки.

Днями стало відомо, що компанія Agrofusion відновлює роботу заводів у Миколаївській області, зокрема – у Снігурівці.