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Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.
Про це пише «УП» з посиланням на The Guardian.
«У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в’їзд до країни. Британська влада звинувачує його у «просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України». Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона», — йдеться у повідомленнях.
Мова йде про компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.
За даними реєстру, Сальдо на посаді директора належить 50% частка. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.
«Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd.» — зазначає видання.
Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній.
— Ми не коментуємо окремі випадки, — сказав він.
Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding може свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.
Нагадаємо, Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.
Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.
Про це пише «УП» з посиланням на The Guardian.
«У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в’їзд до країни. Британська влада звинувачує його у «просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України». Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона», — йдеться у повідомленнях.
Мова йде про компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.
За даними реєстру, Сальдо на посаді директора належить 50% частка. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.
«Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd.» — зазначає видання.
Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній.
— Ми не коментуємо окремі випадки, — сказав він.
Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding може свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.
Нагадаємо, Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.