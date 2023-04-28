Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.

Про це пише «УП» з посиланням на The Guardian.

«У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в’їзд до країни. Британська влада звинувачує його у «просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України». Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона», — йдеться у повідомленнях.

Мова йде про компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.

За даними реєстру, Сальдо на посаді директора належить 50% частка. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.

«Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd.» — зазначає видання.

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній.

— Ми не коментуємо окремі випадки, — сказав він.

Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding може свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.