У січні-березні 2023 року юридичні особи регіону перерахували до Зведеного бюджету України 175,6 мільйона гривень податку на прибуток. Це на 57,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

При цьому із загальної суми надходжень податку на прибуток за три перших місяці поточного року – 157,8 мільйона перераховано до державного бюджету, 17,8 мільйона надійшло до місцевих бюджетів.

— Бізнес на Миколаївщині поступово відроджується та сумлінно сплачує податки. Завдяки платникам податків держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат для населення, — зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ігор Кузьмін.

Нагадаємо, компанія «Agrofusion» відновлює роботу заводів у Миколаївській області, зокрема – у Снігурівці.