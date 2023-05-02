Французька прокуратура розслідує діяльність російської дочірньої компанії «Ашан» у зв’язку із звинуваченнями у шахрайстві та хабарництві з метою власного збагачення.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Financial Times.

Розслідування фінансової прокуратури Франції і Національної фінансової прокуратури (PNF) розпочалось в березні 2020 року, але про його існування стало відомо лише нещодавно діловому журналу Challenges.

«Ця справа є ще однією проблемою в Росії для «Ашану» та його власників, французької сім’ї Мюльє, які потрапили під критику за те, що залишилися в країні після вторгнення в Україну, навіть коли багато західних компаній пішли з неї. Сім’я також володіє постачальником спортивних товарів Decathlon і роздрібною мережею товарів для дому Leroy Merlin», — пише газета.

Антикорупційний відділ прокуратури, який веде розслідування, розпочав роботу через кілька днів після того, як у березні 2020 року газета Les Echos повідомила про те, що менеджери із закупівель «Ашан» у Росії вступили у змову з постачальниками, щоб викачувати гроші з дочірньої компанії за допомогою сфальсифікованих тендерів і штучного підвищення цін.

Прокурори розглядають звинувачення у підкупі іноземної посадової особи, хабарництві фізичної особи, а також у співучасті та приховуванні цих злочинів, підтвердили Financial Times у компанії.

Обвинувальних актів ще не висунуто. Кілька керівників були допитані PNF, в тому числі генеральний секретар Auchan П’єр Бухсеншутц, директор з міжнародної безпеки Ів Арно, колишній директор з безпеки в російському філіалі компанії Ерік Гальяерде, а також інші нинішні і колишні співробітники компанії.

Auchan заявив, що повністю співпрацює зі слідством. У PNF не відповіли на запит про коментарі.

Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російське відділення французької корпорації «Ашан» постачало товари для російських військових на територіях окупованих областей України.