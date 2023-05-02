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У квітні українці придбали 5160 нових легкових автівок, що у 4,3 раза більше ніж торік, але попит порівняно з 2021 роком знизився майже вдвічі - на 49%.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Відносно березня споживча активність на авторинку зросла на 14%.
Лідерами на ринку в квітні стали:
Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda – 393 авто.
«Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 508 покупців», – додали в Укравтопромі.
Всього з початку року в Україні зареєстрували 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період торік.
Нагадаємо, напередодні у Миколаєві військовим передали 8 позашляховиків Renault Duster. Їх отримали підрозділи Миколаївського гарнізону.
Також у березні миколаївським нацгвардійцям передали автомобіль.
У квітні українці придбали 5160 нових легкових автівок, що у 4,3 раза більше ніж торік, але попит порівняно з 2021 роком знизився майже вдвічі - на 49%.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Відносно березня споживча активність на авторинку зросла на 14%.
Лідерами на ринку в квітні стали:
Також у ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 од, та Skoda – 393 авто.
«Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків вкотре став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 508 покупців», – додали в Укравтопромі.
Всього з початку року в Україні зареєстрували 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період торік.
Нагадаємо, напередодні у Миколаєві військовим передали 8 позашляховиків Renault Duster. Їх отримали підрозділи Миколаївського гарнізону.
Також у березні миколаївським нацгвардійцям передали автомобіль.