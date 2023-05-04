Фото для ілюстрації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким припиняється нарахування та сплата податку на нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що документ вносить зміни до Податкового кодексу України, яким скасовує нарахування та сплату податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

На переконання авторів закону, він сприятиме налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, а також забезпечить соціальну справедливість при врегулюванні податкових процесів.

Закон був ухвалений Радою 12 квітня. Законопроєкт також передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій.