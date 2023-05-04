Автовиробник Ford Motor знижує ціни на свій електромобіль Mustang Mach-E і знову відкриває замовлення — компанія вдруге знизила ціни цього року після серії знижень цін конкурентом Tesla.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Також у Ford заявили, що розширять модельний ряд стандартних акумуляторних моделей, оскільки в другій половині року збільшує виробництво електричного кросовера SUV.

Ціни на більшість моделей Mach-E були знижені на 3000 або 4000 доларів залежно від версії або на 7,8%. Ціна на задньопривідну версію Mach-E Premium знижується з 50 995 дол до 46 995 дол.

Гендиректор Ford Джим Фарлі розповів аналітикам, що Ford не має наміру збільшувати обсяг продажів електромобілів «за будь-яку ціну».

«Ми не збираємося встановлювати ціни лише для того, щоб отримати частку ринку», — додав він.

Відтак позиція Фарлі контрастує з заявою генерального директора Tesla Ілона Маска минулого місяця про те, що Tesla може скоротити прибуток від продажу автомобілів до нуля та компенсувати різницю за рахунок продажу програмних послуг.

У січні Ford знизив ціни на Mustang Mach-E на 5900 дол за автомобіль після підвищення цін у серпні на 3000-8000 дол, посилаючись на проблеми з ланцюгом поставок і вищі витрати на матеріали.

Ford заявив, що всі моделі стандартного діапазону тепер будуть живитися від літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, що дозволяє транспортним засобам отримати додаткові 45 одиниць кінських сил і покращує цільові оцінки діапазону EPA.

Нагадаємо, Tesla знизила ціни на деякі зі своїх автомобілів Model Y і Model 3 в США, що стало шостим подібним кроком компанії в цьому році, оскільки вона прагне стимулювати попит.