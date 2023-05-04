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Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як Москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п’ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами Москви, спливає 18 травня.
Росія проведе переговори з представниками ООН у Москві того ж дня, повідомило МЗС РФ.
З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці — близько чверті.
Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.
Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.
Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% — до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.
Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.
Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як Москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п’ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами Москви, спливає 18 травня.
Росія проведе переговори з представниками ООН у Москві того ж дня, повідомило МЗС РФ.
З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці — близько чверті.
Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.
Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.
Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% — до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.
Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.