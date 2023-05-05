Тетяна Оболенська. Фото: видання «Гард.City»

Керівниця КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяна Оболенська отримуватиме 44 тисячі 937 гривень зарплатні.

Розмір посадового окладу затвердили на засіданні виконкому Первомайської міськради.

В рішенні зазначається, що надбавки та добавки до зарплатні відсутні. Матеріальна допомога на оздоровлення встановлюється в розмірі одного посадового окладу. А ось премія встановлюється відповідно до розпорядження міського голови.

Також доручено управлінню економічного розвитку територіальної громади підготувати проєкт рішення контракту з керівником міського центр первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Раніше начальник Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім прокоментував ситуацію, пов’язану зі скороченнями у міській лікарні швидкої медичної допомоги та висловив назадоволення тим, як один з його заступників та обласне управління охорони здоров’я проконтролювали цю ситуацію.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Первомайську планують за 480 тисяч гривень облаштувати траурні майданчики на трьох кладовищах.