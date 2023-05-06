Австрійський Raiffeisen Bank International в РФ зміг збільшити прибуток більш ніж утричі за перший квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника банку.

Європейський центральний банк наполягав, щоб Raiffeisen Bank звернув свій російський бізнес. Австрійський банк відповів, що працює над подібним рішенням.

«Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Raiffeisen Bank у Росії», — сказав представник банку.

У Росії прибуток після оподаткування становив 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше.

За даними Raiffeisen Bank, вищий відсотковий дохід стався, попри 24% падіння обсягів кредитування. Зміцнення рубля також сприяло зростанню доходів. Загалом російський бізнес генерував понад 40% Raiffeisen Bank за квартал. Минулого року він зробив понад половину.

Нагадаємо, нещодавно Raiffeisen оголосив про плани продажу бізнесу в Росії.