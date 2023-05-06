Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з головою делегації ЄС Янісом Мажейксом, передає Укрінформ.

Зокрема, Боля заявив про «намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України».

Він додав, що влада Молдови планує компенсувати аграріям акциз на дизпальне та субсидувати вартість засобів для захисту рослин та добрив.

Нагадаємо, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» надіслала Міністерству економіки запит на початок розслідування та вжиття заходів у відповідь на дії низки країн ЄС, які заборонили імпорт української сільськогосподарської продукції.