У січні-квітні 2023 року місцеві бюджети отримали близько 3,8 мільярда гривень податкових платежів.

Це майже на 1 мільярд більше, ніж торік, повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зокрема, за 4 місяці поточного року до місцевих скарбниць надійшло майже 3 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 931,9 мільйона більше, ніж у аналогічному періоді 2022 року, єдиного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 490 мільйонів, плати за землю – 177,7 мільйона гривень.

Також місцеві бюджети поповнились завдяки сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сумі 43,2 мільйона грн, акцизного податку– 42,6 мільйона, рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів – 10 мільйонів, плати за ліцензії – 6,8 мільйона, екологічного податку – 1,9 мільйона.

Раніше повідомлялося, що підприємства Миколаївщини сплатили майже на 60 мільйонів гривень більше податку на прибуток, ніж рік тому.