Співзасновник платіжної системи PayPal, американський мільярдер Пітер Тіль заявив, що підписався на посмертну кріогенну консервацію.

Про це повідомляє Business Insider, пише «УП.Життя».

Пітер Тіль взяв участь у подкасті журналістки Барі Вайс «Чесно з Барі Вайс», де розповів, що хоче, аби його тіло заморозили й зберегли в кріогенній камері після смерті, аби «могли оживити в майбутньому».

«Думаю про це більше як про ідеологічну заяву. Я не обов’язково очікую, що це спрацює. Думаю, що це те, що ми повинні спробувати зробити», — пояснив мільярдер.

На питання журналістки про те, чи може людство перемогти смерть і, чи повинні люди до цього прагнути, Пітер Тіль відповів, що «ми навіть не намагалися».

«Ми навіть не намагалися. Ми повинні або перемогти смерть, або принаймні з’ясувати, чому це неможливо», — відповів мільярдер журналістці на питання про те, чи може людство перемогти смерть і, чи повинні люди до цього прагнути.

Статки мільярдера складають 8,13 мільярда доларів. Він і раніше висловлював інтерес до кріогенної консервації. Його фонд зробив інвестицію у компанію, що займається заморожуванням домашніх тварин після смерті, аби їх можна було повернути до життя.

При цьому, на думку Пітера Тіля, він робить недостатньо для біотехнологій і радикального продовження життя.

Мільярдер є також співзасновником венчурної компанії Founders Fund, яка займається криптовалютами, пише Finansial Times.

Нагадаємо, Google планує зробити свій пошуковик більш «візуальним, зручним і людяним», зробивши акцент на молоду аудиторію: прагне додати до пошуку короткі відео TikTok, пости в соціальних мережах та відповіді на чат-бота на основі штучного інтелекту.