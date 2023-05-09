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Управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації підписало договір з переможцем тендеру на закупівлю 100 сирен.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Було подано дві пропозиції, серед який обрано переможцем ФОП «Пилипів Сергій Андрійович». Підприємець запропонував найменшу вартість сирен - 2 мільйони 330 тисяч гривень. Початкова ціна стартувала з 2,5 млн грн.

Він має надати 100 сирен, які випущено не раніше 2022 року та мають радіус охоплення території від 3 до 10 км. Також сирени повинні бути виготовлені з вуглецевої сталі та мати ряд інших характеристик, прописаних в договорі. Строк поставки товарів – 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що управління з питань цивільного захисту два рази проводило тендер на придбання 100 сирен типу «С-40».

Раніше повідомлялося, від 24 лютого минулого року в Україні сирена пролунала понад 16 тисяч разів. За цей час діти провели у підземних укриттях в середньому близько 920 годин або понад 38 днів.