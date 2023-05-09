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Громадяни україни, що мають статус ветерана війни та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грошову допомогу у рохмірі 16 тисяч гривень в рамках проекту Мінветеранів та Червоного Хреста України.
Як оформити заявку на отримання виплати розповіли в Миколаївській ОВА.
Для громадян, які мають право розраховувати на фінансову допомогу виплата коштів відбуваєьться протягом чотирьох місяців.
— Громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни (І або ІІ групи) та інформація про яких внесена в Єдиний державний реєстр ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України, можуть отримати грошову допомогу на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень. Виплата буде здійснюватися протягом чотирьох місяців, – йдеться в повідомленні.
Подати електронну заявку можна на сайті: eveteran.gov.ua.
Етапи оформлення заявки на отримання грошової допомоги:
— У разі неотримання виплати протягом семи робочих днів, після подачі заяви, можна звернутися за телефоном до Мінветеранів: +380636889596. Вам обов'язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення, – наголосили в ОВА.
Громадяни україни, що мають статус ветерана війни та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грошову допомогу у рохмірі 16 тисяч гривень в рамках проекту Мінветеранів та Червоного Хреста України.
Як оформити заявку на отримання виплати розповіли в Миколаївській ОВА.
Для громадян, які мають право розраховувати на фінансову допомогу виплата коштів відбуваєьться протягом чотирьох місяців.
— Громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни (І або ІІ групи) та інформація про яких внесена в Єдиний державний реєстр ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України, можуть отримати грошову допомогу на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень. Виплата буде здійснюватися протягом чотирьох місяців, – йдеться в повідомленні.
Подати електронну заявку можна на сайті: eveteran.gov.ua.
Етапи оформлення заявки на отримання грошової допомоги:
— У разі неотримання виплати протягом семи робочих днів, після подачі заяви, можна звернутися за телефоном до Мінветеранів: +380636889596. Вам обов'язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення, – наголосили в ОВА.