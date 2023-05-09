Громадяни україни, що мають статус ветерана війни та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грошову допомогу у рохмірі 16 тисяч гривень в рамках проекту Мінветеранів та Червоного Хреста України.

Як оформити заявку на отримання виплати розповіли в Миколаївській ОВА.

Для громадян, які мають право розраховувати на фінансову допомогу виплата коштів відбуваєьться протягом чотирьох місяців.

— Громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни (І або ІІ групи) та інформація про яких внесена в Єдиний державний реєстр ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України, можуть отримати грошову допомогу на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень. Виплата буде здійснюватися протягом чотирьох місяців, – йдеться в повідомленні.

Подати електронну заявку можна на сайті: eveteran.gov.ua.

Етапи оформлення заявки на отримання грошової допомоги:

1. Зайдіть на сторінку вебсайту eveteran.gov.ua.

2. Перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію, з використанням електронного підпису.

4. Перевірте своє прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN (UA та 29 символів), номер телефону та адресу електронної пошти.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані, та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе.

— У разі неотримання виплати протягом семи робочих днів, після подачі заяви, можна звернутися за телефоном до Мінветеранів : +380636889596. Вам обов'язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення, – наголосили в ОВА.



